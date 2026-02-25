¿Quién es Asskha Sumathra? La primera transformista que se presentará en el Festival de Viña

25 feb. 2026 - 19:50 hrs.

Este miércoles 25 de febrero será muy especial para Asskha Sumathra, quien se presentará por primera vez en el Festival de Viña 2026.

La forma en la que llegó la transformista al escenario más importante de Latinoamérica fue muy especial, ya que fue la ganadora de Coliseo, luego de una ardua competencia contra fuertes colegas.

Desde ese momento, la comediante comenzó a preparar de lleno el show con el que pretende sacar carcajadas a los más de 20 mil asistentes.

¿Quién es Asskha Sumatra?

Asskha Sumathra es el personaje que realiza hace ya varios años Óscar Guzmán, quien realmente es enfermero de profesión.

Sin embargo, el transformismo fue un rubro que el artista siempre quiso explorar, esto hace ya más de 20 años. Tuvo la oportunidad de presentarse en varios shows, pero solo como transformista.

Su debut en el humor fue hace 10 años, cuando participó en el programa Amigas y Rivales. Su particular forma de hacer reír le valió invitaciones a otros segmentos e incluso, compartió escenario con Botota Fox en el Circo de la Botota.

La cumbre de su carrera vino cuando decidió participar en Coliseo, el programa de Mega que buscaba al nuevo humorista para el Festival de Viña. Luego de pasar varias etapas, Asskha Sumathra se convirtió en la vencedora, gracias al voto del público.

