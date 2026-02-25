Fran Maira queda con arraigo nacional y firma mensual tras chocar a motociclista en Lo Barnechea

25 feb. 2026 - 16:55 hrs.

La cantante y exchica reality Fran Maira quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, tras ser formalizada por el violento accidente que protagonizó en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió la noche del martes, cuando Maira colisionó a un motorista en la intersección de Avenida La Dehesa con Robles.

El conductor del vehículo menor resultó con lesiones graves, debiendo ser reanimado en el lugar. Actualmente, se mantiene con pronóstico reservado, aunque fuera de riesgo vital, en un centro asistencial.

ATON

Fran Maira fue formalizada por cuasidelito de lesiones graves. El tribunal dictaminó un plazo de 90 días para la investigación.

Cabe consignar que registros de cámaras de seguridad muestran que la artista giró con luz verde, pero sin la flecha que permite doblar a la izquierda, lo que conllevó que los vehículos chocaran.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

