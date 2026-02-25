Tras grave accidente: Fran Maira será formalizada por chocar a motociclista en Lo Barnechea

25 feb. 2026 - 13:10 hrs.

La cantante Fran Maira pasará a control de detención y posterior formalización, luego del accidente que protagonizó en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Según informó la periodista Daniela Valdés en Con Gusto a Viña, en horas de la tarde la influencer será formalizada en el Centro de Justicia. De momento se desconoce el delito por el cual será imputada.

Fran Maira choca a motociclista

Todo ocurrió cerca de las 22:00 horas de este martes, cuando Fran Maira chocó a un motociclista en la intersección de Avenida La Dehesa con Robles.

Cámaras de tránsito captaron el momento exacto en que el repartidor de delivery es impactado por el Mercedes Benz de la cantante, quien se saltó una señalética.

Producto de la colisión, el conductor salió eyectado del vehículo menor, quedando con lesiones graves, por lo que debió ser reanimado en el lugar. Actualmente, se mantiene con pronóstico reservado, aunque fuera de riesgo vital, en un centro asistencial.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

