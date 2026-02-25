Revelan video del momento exacto en que Fran Maira choca a motociclista en Lo Barnechea

25 feb. 2026 - 12:02 hrs.

Se dieron a conocer imágenes que muestran el momento exacto del accidente protagonizado por Fran Maira en que choca a un motociclista en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

En el video se ve cómo el repartidor de delivery transitaba con luz verde cuando es impactado por el Mercedes Benz de la cantante en la intersección de Avenida La Dehesa con Robles.

Tras el impacto, personal de Carabineros, Bomberos y una ambulancia concurrió al lugar para asistir al conductor del vehículo menor, el que debió ser trasladado a un centro asistencial.

Mega

Cabe señalar que la víctima es un hombre adulto, quien conducía sin luces, así como tampoco con los documentos de la motocicleta ni licencia de conducir.

Las imágenes de las cámaras contradicen lo expuesto por el padre de la exchica reality, quien aseguró que "la Fran pasó con luz verde, se revisaron las cámaras", aunque queda ver si es cierto que los semáforos presentaban fallas en sus cambios.

De esta forma, se complicaría la situación de Maira, que se encuentra detenida, y se le realizó una prueba alcotest que arrojó 0,00 gr/lt.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Fran Maira