"Se revisaron las cámaras...": Papá de Fran Maira aclaró y entregó más detalles del grave accidente de su hija

25 feb. 2026 - 10:25 hrs.

Durante la noche de este martes, la cantante e influencer, Fran Maira, tuvo un accidente automovilístico donde resultó herido un motociclista que habría salido eyectado de su vehículo.

La ex chica reality, a esta hora de la realización de esta nota, permanece detenida en una comisaría del sector oriente, donde está a la espera del protocolo habitual de los accidentes de tránsito.

"Pasó con luz verde mi hija"

Esta mañana, Alejandro Maira, papá de Fran Maira, aclaró algunas de las dudas de la prensa sobre lo que ocurrió anoche con su hija.

"La Fran está más tranquila, alcoholemia negativo, test de drogas negativo, la Fran pasó con luz verde, se revisaron las cámaras (...) Ahora hay que esperar porque estamos en un proceso normal, porque se está investigando, pero lo más importante es ver la condición de salud de la persona que se llevó la peor parte", comentó Alejandro.



"Respetó todas las señalizaciones (...) las autoridades determinarán las responsabilidades de cada uno (...) la Fran está tranquila, pero evidentemente está conmocionada por la situación porque es primera vez que le pasa y sobre todo está muy devastada por la situación de la persona involucrada (...) Lo importante, pasó con luz verde mi hija, alcoholemia y test de drogas negativos para aclarar cualquier duda", cerró el papá de Fran Maira.

