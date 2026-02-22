Camila Stuardo cuenta los beneficios del consumo de colágeno y aconseja cuál comprar: "No botes dinero"

22 feb. 2026 - 17:00 hrs.

Como figura pública, Camila Stuardo pone especial atención al cuidado de su piel y cuerpo. Más allá de los tratamientos faciales, la alimentación equilibrada y el ejercicio, la conductora destaca la importancia del consumo de suplementos de colágeno.

En sus historias de Instagram, señaló cuáles son sus efectos positivos en el organismo, especialmente si se considera que "a partir de los 25 años empieza a disminuir tu producción (de colágeno)".

Camila Stuardo y el consumo de colágeno

Stuardo, quien lleva cinco meses tomando colágeno, aseguró que en ella los efectos de este suplemento son mágicos: disminuyen los dolores articulares, la caída de cabello y mejoran el aspecto de la piel.

Instagram @camistuardo

Sin embargo, recomendó averiguar bien el producto que se comprará: "Tienen que ser péptidos de colágeno para que tu cuerpo lo absorba; si no, lo botas por la orina". También señaló que debe ser hidrolizado.

"Un buen colágeno y no te quedes en un 'uy, es mucho más caro que el de la farmacia'. Sí, mi amor, porque eso no funciona y estás botando tu dinero (...) Consume uno bueno y no botes dinero", concluyó.

