"Best friends, amor a primera vista": La cómplice amistad de Juan Manuel Astorga y Fátima Bosch en Viña 2026

22 feb. 2026 - 16:38 hrs.

Hoy comienza oficialmente el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, pero el jurado de la Competencia Internacional y Folclórica ya comenzó a hacer "migas", como se dice en buen chileno.

En su versión número 65, el certamen tiene como jurado a la soprano Verónica Villarroel, quien es la presidenta; el periodista Juan Manuel Astorga; la actriz Sigrid Alegría; el locutor de radio, "Pelao" Rodrigo González; la Miss Universo 2025, Fátima Fátima Bosch; el cantante italiano, Matteo Matteo Bocelli; el artista urbano chileno, Pablo Chill-e; y su par argentino, Milo J.

Fue precisamente el conductor de Meganoticias Prime quien entregó sus impresiones durante la conferencia de prensa realizada este domingo. "Yo siempre quise ser jurado del Festival, me parece extraordinaria experiencia, pero la veía muy lejana", reveló.

La linda amistad de Juan Manuel Astorga y Fátima Bosch

"Esta es una experiencia que estoy gozando, y la estoy gozando todavía más porque ha sido sorprendente el conocer a este jurado con quienes, cada uno, ya he ido desarrollando, me atrevo a decir, una relación de amistad, así que estoy pasándolo increíble", agregó Astorga.

En ese contexto, sorprendió la respuesta que le dio Fátima Bosch. "Sí, somos best friend. Fue amor a primera vista, igual que con la presidenta (del jurado), Verónica, la amo".

"Bueno, a todos, es que todos son un amor, son muy agradables, son muy lindos. Cada quien es súper diferente y hemos tenido la oportunidad de compartir historias, formas de pensar... y deberíamos hacer un grupo musical", dijo entre risas la Miss Universo 2025.