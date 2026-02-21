"Un cariño brutal": Lo que dijo Oriana Marzoli sobre Gala Caldirola antes de ingresar a reality estadounidense

21 feb. 2026 - 13:00 hrs.

Oriana Marzoli ingresó hace poco a un conocido reality show de un canal hispano de Estados Unidos. Poco antes de iniciar su encierro con personalidades del entretenimiento latino, la influencer de 33 años respondió algunas inquietudes de sus fans.

En una de sus respuestas habló sobre una antigua compañera de realities, Gala Caldirola, con quien protagonizó intensos enfrentamientos en ¿Volverías con tu ex?, una sonada rivalidad que terminó en amistad.

Lo que dijo Oriana Marzoli sobre Gala Caldirola

Antes de dejar atrás Madrid, Marzoli grabó un episodio de su programa "Algo pasa con Oriana", que publica en la plataforma Mtmad. Allí se la vio leer algunos de los mensajes que le enviaron sus seguidores sobre su nuevo reality.

"¿Con quién te hubiese gustado participar?", fue una de las preguntas que leyó la modelo, quien sin dudar respondió que con su pololo, Facundo González. "Me encantaría, pero no puede ser en esta ocasión", destacó.

Instagram @orianagonzalezmarzoli

"Voy a decir una cosa que va a sonar muy extraño, pero me hubiese gustado hacerlo con Gala. Parece surrealista, el multiverso", continuó diciendo.

"La realidad es que después de tantos años conociéndonos y que en el fondo hayamos empezado como amigas, luego rivales y luego otra vez amigas, son muchos años de saber quién es esa persona que tienes al lado", expresó.

"Entonces te hace sentir mucho como en casa y yo le cogí un cariño brutal a esa chica, así que me hubiese gustado hacerlo con ella", enfatizó.

