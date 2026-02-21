Adiós a la leyenda de la salsa: Willie Colón fallece a los 75 años

21 feb. 2026 - 14:57 hrs.

La tarde de este sábado 21 de febrero se dio a conocer el fallecimiento de uno de los pioneros de la salsa, Willie Colón, a sus 75 años de edad.

A través de su cuenta oficial de Facebook, su círculo cercano publicó un comunicado con unas breves pero sentidas palabras.

Muere la leyenda de la salsa, Willie Colón

Cantautor, trombonista y un ícono de la comunidad latina en el mundo. El cantante de salsa estadounidense de origen puertorriqueño, más conocido como "El malo del Bronx", dejó grandes éxitos como "El Gran Varón" y "Pedro Navaja".

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia", inicia el sentido comunicado con el que sus familiares compartieron la noticia.

Se desconocen los detalles de la causa del fallecimiento, pero en días previos su familia informó que el intérprete de "Gitana" había sido internado de emergencia por problemas respiratorios y se encontraba en un estado complejo.

"Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los queridos recuerdos que creó, los cuales vivirán por siempre", fueron las palabras con las que su familia despidió al querido artista.

