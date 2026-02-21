¡Arrendó una moto de agua robada! Karol Lucero es protagonista de una nueva polémica en Algarrobo

21 feb. 2026 - 13:30 hrs.

Tras la Gala del Festival de Viña del Mar, la influencer Fran Virgilio fue el foco de las miradas por usar un vestido negro inspirado en Lady Di y su icónica pieza de "la venganza".

Sin embargo, lógicamente, también dio paso a la última polémica que envolvió a Karol Lucero en el último tiempo donde estuvo involucrado en el arriendo de una moto de agua robada.

Karol Lucero arrendó moto de agua robada

A principios de febrero el comunicador llegó a pasar unos días en El Canelillo donde arrendó la moto de agua para poder pasear por el mar.

@karol_lucerov

Como ya es típico en él, se fotografió mostrando su paseo por la playa y en ese momento fue que, la sobrina del dueño de la moto se dio cuenta que era la que había sido robada hace un año en el Lago Rapel.

El panel comentó el hecho, que ayudó a encontrar al arrendatario que tenía más de 5 especies robadas. Sin embargo, lo que llamó la atención fue precisamente la ola de eventos desafortunados que ha vivido Karol Lucero tras separarse.

