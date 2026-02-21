Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¡Arrendó una moto de agua robada! Karol Lucero es protagonista de una nueva polémica en Algarrobo

  • Por Carolina Brown

Tras la Gala del Festival de Viña del Marla influencer Fran Virgilio fue el foco de las miradas por usar un vestido negro inspirado en Lady Di y su icónica pieza de "la venganza".

Sin embargo, lógicamente, también dio paso a la última polémica que envolvió a Karol Lucero en el último tiempo donde estuvo involucrado en el arriendo de una moto de agua robada. 

Lo más visto de Entretenimiento

Karol Lucero arrendó moto de agua robada 

A principios de febrero el comunicador llegó a pasar unos días en El Canelillo donde arrendó la moto de agua para poder pasear por el mar. 

Karol Lucero
@karol_lucerov

Como ya es típico en él, se fotografió mostrando su paseo por la playa y en ese momento fue que, la sobrina del dueño de la moto se dio cuenta que era la que había sido robada hace un año en el Lago Rapel. 

Ir a la siguiente nota

El panel comentó el hecho, que ayudó a encontrar al arrendatario que tenía más de 5 especies robadas. Sin embargo, lo que llamó la atención fue precisamente la ola de eventos desafortunados que ha vivido Karol Lucero tras separarse. 

Todo sobre Entretenimiento

Leer más de

Minuto a minuto