"Es la típica...": Pancha Merino responde acusaciones de dejar departamento en malas condiciones

Francisca Merino se refirió en Con Gusto a Viña a las acusaciones en su contra de haber dejado sucio y en mal estado el departamento que compartía con su expareja, Andrea Marocchino.

Fue en los últimos días cuando en el podcast Modo Cahuin compartieron imágenes del evidente descuido con el que terminó el inmueble, junto con revelar una supuesta deuda.

La explicación de Francisca Merino tras imágenes que mostraban departamento en mal estado

Merino explicó que abandonó un día viernes el departamento y su expareja el lunes siguiente, por lo que llegaron a un acuerdo: el último que se iba, pagaba el aseo.

Junto con lo anterior, indicó que pactaron con la corredora y la dueña de la casa una salida financiera con el pago de dos meses de garantía de una suma cercana a $10 millones, a través de tres cheques a fecha.

"Dentro de los $4.800.000 de garantía, estaba contemplado el aseo. Andrea le dijo que le daba cheques a fecha, y fue la dueña de casa y cobró todos los cheques. Por eso los cheques no tuvieron fondos, porque estaba cobrando más de $10 millones", aseguró.

Francisca Merino manifestó que, al percatarse de que los cheques no tenían fondo, la mujer decidió enviar fotografías a Daniella Campos y exponer el caso.

"Es la típica mujer desocupada", aseguró la actriz, agregando que en plena mudanza, fue hasta el departamento para sacar fotografías.

