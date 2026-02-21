Con un casual y vibrante vestido fucsia: Trini Neira presume el reciente tatuaje que se hizo en su brazo

21 feb. 2026 - 15:00 hrs.

Tras revelarse el fin de su relación con Bimza, Trini Neira sorprendió en redes sociales al compartir las fotos de un nuevo tatuaje que se hizo en gran parte de su brazo izquierdo.

Ahora, un par de semanas después de grabar en su piel un elaborado diseño, la hija de Pamela Díaz subió a sus historias de Instagram una serie de selfies frente al espejo. En ellas, enfoca el resultado de su tatuaje, mientras luce un vestido casual.

Trini Neira presume nuevo tatuaje con este vestido

En esta ocasión, Trini se vistió de color fucsia con un vestido corto y ceñido, de corte recto, textura acanalada y un sobrio escote redondo que realzó su figura.

Instagram @trini.neira

El diseño, sin mangas, resaltó cómo luce el tatuaje en su brazo: un sleeve de flores de gran tamaño que se integran entre sí para crear un patrón continuo y armónico.

Finalmente, la influencer complementó este vibrante look casual con aros pequeños, un collar fino, anillos y un reloj, mientras que su cabello lo llevó suelto, con ondas suaves y un maquillaje natural.

