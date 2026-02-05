Trini Neira vuelve al salón de tatuajes y muestra cómo quedó nuevo diseño en su cuerpo: "¡Por fin!"

05 feb. 2026 - 13:00 hrs.

Trini Neira sorprendió a sus seguidores tatuándose gran parte de su brazo izquierdo, formando un diseño único en esta extremidad.

La hija de Pamela Díaz ha sido el centro de la atención durante los últimos días, ya que Bimza, quien fue su pareja por muchos años, confirmó el quiebre de la relación, asegurando que cada uno tomó su propio camino.

Asimismo, este tatuaje tomó por sorpresa a muchos, ya que hace menos de un año Trini tomó la decisión de borrarse algunos de sus tatuajes con sesiones de láser.

Así es el nuevo tatuaje de Trini Neira

Trini decidió tatuarse nuevamente, pero primero subió una fotografía donde se veía a ella posando frente al espejo y mostrando el boceto inicial en su brazo.

Instagram

Enseguida, posteó otra historia donde se puede ver cómo el tatuador está trabajando en su piel y marcando con tinta los diseños que había puesto previamente.

Finalmente, la joven reposteó una historia que subió el tatuador donde se puede apreciar el tatuaje completo, que consta de varias flores, y cómo se conectó con el resto de los dibujos que tiene en el antebrazo.

Trini se mostró muy emocionada y solo escribió: "¡Por fin!", además de añadir emojis de aplausos y una carita enamorada.

