"Cada uno tomó su espacio": Bimza confirma quiebre con Trini Neira luego de tres años de relación

02 feb. 2026 - 18:00 hrs.

El cantante e influencer Bastián Muñoz, conocido por su nombre artístico "Bimza", sorprendió al revelar el término de su relación con Trini Neira después de tres años juntos.

Aseguró que se encuentra soltero, confirmando así el quiebre con la hija de Pamela Díaz.

El fin de la relación de Bimza y Trini Neira

"Cada uno tomó su espacio y yo le deseo lo mejor, pero cada uno está haciendo lo suyo y, nada, en verdad no puedo abarcar mucho ese tema", confesó en entrevista con Página 7.

Instagram @b1mza

En la misma línea, el hijo de Kanela, vocalista de Noche de Brujas, indicó que todo quedó "en buenos términos".

"Yo le deseo lo mejor y ella se lo merece, es una persona súper maravillosa y nada, cada uno toma su espacio y con mucho respeto nos tomamos este tiempo. Todo queda ahí en 'sabremos'", destacó Bimza.

Por último, el artista urbano reconoció que entrará "soltero" a un nuevo reality show, y que no en la parada de encontrar pareja, aunque tampoco se cierra por completo.

Cabe recordar que a fines del año pasado, ya se había rumoreado un quiebre entre los jóvenes, aunque luego esto se descartó e incluso pasaron unas vacaciones juntos a inicios de este 2026 en Brasil.

Todo sobre Parejas Famosas