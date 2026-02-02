Antonella Ríos muestra el antes y después de procedimiento estético que se hizo en sus glúteos

02 feb. 2026 - 17:00 hrs.

La actriz Antonella Ríos pasó hace un tiempo de hacer teleseries a ser panelista de programas de farándula, sitio donde encontró su nicho, pero también su pasión.

Fue así como Antonella se permitió distintas operaciones estéticas, entre ellas, el levantamiento de glúteos y una intervención para mejorar la piel.

A raíz de esto, el centro estético al que acudió publicó imágenes de todo el procedimiento al que se sometió recientemente.

La intervención estética de Antonella Ríos

"Así comenzaba el caso de Antonella Ríos: poco volumen y piel que necesitaba más firmeza", destacaron en un comienzo, y luego mencionaron que "trabajamos con una terapia combinada para estimular, rellenar y mejorar la calidad de la piel".

Asimismo, aseguraron que "desde la primera sesión ya se notan cambios... pero seguimos potenciando", evidenciando cambios en la zona de los hip dips (laterales) y cuadrante inferior del glúteo.

Por lo mismo, la clínica explicó que hay resultados que se notan en los "glúteos más voluminosos, con una piel más elástica y firme".

