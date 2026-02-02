"Qué final": El tierno y "accidentado" video de Pangal Andrade jugando con su hija Alanna

02 feb. 2026 - 12:30 hrs.

Pangal Andrade es un hombre de aventuras y muy ocupado. Sin embargo, desde el nacimiento de Alanna, siempre existe tiempo para su hija y para Melina Noto, su pareja.

Fue así como el influencer y chico reality estuvo de viaje en distintas partes del país hasta que retornó a su hogar, donde se encontró con su pequeña y decidió jugar con ella un rato.

A raíz de esto, Pangal subió un video con un final muy particular, ya que en este se puede ver cómo juega con su hija, pero en cosa de segundos todo cambia.

El divertido video de Pangal Andrade con su bebé

"Jajajajaja qué final... al fin con mis mujeres", escribió Pangal, en un video donde se puede ver cómo con una sola mano juega con Alanna.

El ganador de varios realities sube y baja a su hija, quien no para de reirse y juguetear con su padre por esta situación. Sin embargo, lo que no esperaba Pangal era lo que ocurriría en tan solo segundos.

Y es que la pequeña, con tanto movimiento, no soportó y terminó vomitando sobre su padre, quien solo puso cara de sorprendido.

Todo sobre Pangal Andrade