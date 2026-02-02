"Luchando por recuperar a sus hijos": El emocionante mensaje de Mane Swett en los Premios Caleuche

02 feb. 2026 - 10:55 hrs.

La noche del domingo se celebraron los Premios Caleuche, una ceremonia donde Mane Swett conmovió a la audiencia por su mensaje para las madres que, al igual que ella, luchan por recuperar a sus hijos.

Durante el mes de enero la actriz regresó momentáneamente a su carrera, grabó la película "Papy Ricky" junto a Belén Soto y Jorge Zabaleta. Fue este último quien la acompañó al escenario.

El mensaje de Mane Swett en los Premios Caleuche

"Qué honor para mí estar presentando esta noche a mi actriz favorita de la vida", dijo Zabaleta entre sonrisas, mientras Swett lo tomaba del brazo.

"Me ha enseñado tanto, Mane. Me ha enseñado tanto del oficio. Y me ha enseñado también acerca de la valentía, de lo grande que es, de lo luchadora y lo tremenda mujer. Un aplauso grande para mi querida Mane. Incansable, inagotable, luchadora. Te quiero", exclamó el actor, desatando una ovación para su colega.

"Gracias a todos por este aplauso, no se imaginan la fuerza que me da. Y quiero compartirles y extender este aplauso también para todas las mamás que siguen luchando por recuperar a sus hijos", expresó la artista.

"Te amo, hijo", dijo finalmente, con lo que avivó los aplausos del público, visiblemente conmovido. Vale recordar que desde el año 2023 Mane Swett batalla por la custodia legal de su hijo Santiago, quien se encuentra en Estados Unidos con su padre John Bowe.

