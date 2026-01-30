Mane Swett siente que "se despide" de la actuación: "Dedicada en cuerpo y alma a mi lucha por mi hijo"

30 en. 2026 - 12:30 hrs.

Durante el primer mes de 2026, Mane Swett retomó su carrera como actriz, que había dejado de lado desde 2023 para enfocarse en la lucha por la custodia legal de su hijo Santiago, de 13 años.

Sin embargo, más que sentir que está de regreso en las pantallas, le da la impresión de estar diciendo adiós. Así lo expresó en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), donde confesó que su vida ya no es la misma.

Recordemos que en 2022 su hijo fue a pasar la Navidad en Estados Unidos con su padre, John Bowe, pero no regresó. Desde ahí empezó la batalla legal que en octubre pasado parecía haber terminado favorablemente para el estadounidense.

Pero en diciembre el caso dio un giro, cuando la Corte Suprema de Nueva York, ciudad donde vive su hijo, anuló la tuición exclusiva del padre.

Mane Swett siente que se despide de la actuación

Mane Swett aprovechó el mes de enero para filmar la película "Papi Ricky" junto a Belén Soto y Jorge Zabaleta. También grabó un spot promocional para la serie "Bridgerton", donde se reunió con sus excompañeras en "Brujas": Ingrid Cruz, Antonella Ríos y Lorena Capetillo.

Instagram @belen_soto

Al preguntarle si está resurgiendo su carrera, su respuesta fue poco esperanzadora. "Yo la verdad, no me siento retomando la actuación totalmente, tal vez me siento más bien despidiéndome de ella. Sólo Dios sabe", dijo a LUN.

"Mi vida hoy no se parece en nada a la de una actriz que hace películas o comerciales, porque estoy dedicada en cuerpo y alma a mi lucha por recuperar a mi hijo, y esa es mi única prioridad", continuó.

Mane afirmó que estos dos trabajos fueron como "un salvavidas" para ella. "Calzaron de manera perfecta en este enero que supe que no podría viajar a Nueva York, y sería para mí un mes de eterna y dolorosa espera", concluyó.

