Raquel Argandoña revela que pagó por pruebas de infidelidades de sus parejas: ¿Cuánto le costó?

18 mar. 2026 - 11:55 hrs.

Raquel Argandoña hizo una revelación sobre las acciones drásticas que toma cuando sospecha de una infidelidad.

La panelista habló al respecto mientras conversaba en su show de televisión sobre el caso de Marité Matus, quien asegura que encontró evidencia de los engaños de su expareja Camilo Huerta en su teléfono.

La medida de Raquel Argandoña para comprobar infidelidades

Cuando debatían sobre el tema, Raquel Argandoña respondió la pregunta de sus compañeros José Miguel Viñuela y Pablo Herrera sobre si era capaz de revisar el celular de sus parejas.

"No, porque a mí siempre, si pasa eso, me ofrecen esos comentarios. Yo pago y los tengo", contestó tajante en el programa "Tal Cual", según consigna La Cuarta.

Instagram @argandona.raquel

"Siempre las mujeres, las veces que me ha tocado, dicen: ‘Oye, ¿sabes qué? Te quiero decir algo, aquí están estos mensajes que he chateado con esta persona’. Yo digo: ‘Perfecto, ¿cuánto vale?’. Lo obtengo y ahí tengo la prueba. Chao”, explicó.

Sus colegas quisieron saber si en serio le habían vendido ese tipo de contenido y la respuesta fue afirmativa. "Sí, dos veces. La primera vez, con el padre de mis hijos, así lo hice. Me costó un millón de pesos en ese tiempo, una foto", dijo entre risas.

“El susodicho no estaba en las fotos, pero sí estaba con su bata en la nieve, con los caballos en el campo”, dijo sobre su exmarido, Hernán Calderón.

Todo sobre Raquel Argandoña