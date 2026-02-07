Tonka Tomicic y Raquel Argandoña recuerdan fuerte pelea en programa en vivo: Felipe Camiroaga debió intervenir

07 feb. 2026 - 23:18 hrs.

En el cuarto capítulo de Only Friends, Raquel Argandoña y Tonka Tomicic se refirieron a la tensa pelea que protagonizaron hace años en un programa de televisión.

La conductora de El Internado afirmó que todo comenzó cuando la "Quintrala" la reemplazo como animadora del matinal de Televisión Nacional. Las inseguridades propias de todo profesional la llevaron a plantear que "le quería robar el puesto".

La pelea entre Tonka Tomicic y Raquel Argandoña

Por si fuera poco, dicha discusión ocurrió en una tanda comercial y en el día del cumpleaños de Felipe Camiroaga, quien intentó mediar para que la situación no subiera de tono.

Mega

Al respecto, Raquel confesó que la acusación "me dio pena, no podía aceptar lo que me dijo Tonka", especialmente porque había "muy buena onda".

Por lo mismo, Argandoña planteó renunciar al programa, por lo que el propio Camiroaga convocó a todo el equipo a su departamento para aclarar las diferencias.

