Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¿Pili pensará en dejar a Jaime en el capítulo 91 de Reunión de Superados?

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 91 de Reunión de SuperadosTere (Elisa Zulueta) le exigirá a Perla (Shlomit Baytelman) que se vaya del hogar de Jaime (Francisco Reyes).

Sin embargo, la mujer le dejará claro a su hija que no abandonará el inmueble, argumentando que aún le pertenece.

Lo más visto de Reunión de Superados

Por otro lado, Coke (Diego Muñoz) sorprenderá a Josefa (Luz Valdivieso) al dedicarle unas emotivas palabras.

Reunión de Superados / Mega

¿Pili pensará en dejar a Jaime?

Además, Pili (Paloma Moreno) le exigirá a Jaime que haga todo lo posible por sacar a Perla de su hogar.

Ir a la siguiente nota

Tras esto, la exdueña del gimnasio se reunirá con Alessandra (Julieta Bartolomé) y le pedirá que le dé una razón para no dejar a su esposo.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto