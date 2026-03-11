¿Pili pensará en dejar a Jaime en el capítulo 91 de Reunión de Superados?

11 mar. 2026 - 23:38 hrs.

En el avance del capítulo 91 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) le exigirá a Perla (Shlomit Baytelman) que se vaya del hogar de Jaime (Francisco Reyes).

Sin embargo, la mujer le dejará claro a su hija que no abandonará el inmueble, argumentando que aún le pertenece.

Por otro lado, Coke (Diego Muñoz) sorprenderá a Josefa (Luz Valdivieso) al dedicarle unas emotivas palabras.

Reunión de Superados / Mega

¿Pili pensará en dejar a Jaime?

Además, Pili (Paloma Moreno) le exigirá a Jaime que haga todo lo posible por sacar a Perla de su hogar.

Tras esto, la exdueña del gimnasio se reunirá con Alessandra (Julieta Bartolomé) y le pedirá que le dé una razón para no dejar a su esposo.