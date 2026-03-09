Mariana descubrirá a Karla con el reloj de Carlos en el capítulo 112 de Aguas de Oro

09 mar. 2026 - 22:24 hrs.

En el avance del capítulo 112 de Aguas de Oro, la familia Soto-Pereira se enterará de que Carlos (Álvaro Rudolphy) está muerto.

La noticia dejará muy afectado a Remigio (Claudio Arredondo), quien se negará a creer que la información sea cierta.

Por otro lado, Ayelén (Vivianne Dietz) estará muy preocupada por la repentina desaparición de Braulio (Andrew Bargsted) durante el allanamiento de la policía.

Aguas de Oro / Mega

Mariana descubrirá a Karla con el reloj de Carlos

Además, Karla (Carolina Arregui) asistirá al velorio de Carlos, lo que provocará la furia de Mariana (Paola Volpato).

Sin embargo, su enojo aumentará aún más cuando se dé cuenta de que la chofer lleva consigo un reloj de su marido, por lo que le exigirá explicaciones.