Con Tomás Mochatto y Miguelito como protagonistas: Así se grabó el spot de Detrás del Muro

Comienza la cuenta regresiva para el gran estreno de Detrás del Muro, exitoso programa de humor que vuelve el próximo viernes 13 de marzo a las pantallas de Mega y que promete sacar carcajadas.

Recientemente, se lanzó el spot oficial del espacio que nuevamente estará encabezado por Kike Morandé.

En el clip aparecen los integrantes del elenco con sus diversos personajes que, más que seguro, te harán llorar de la risa.

Porque prometemos estar en todos lados, aquí comentamos el detrás de cámara del spot de Detrás del Muro.

Así fue el backstage del spot de Detrás del Muro

Todo parte con Beto Espinoza parodiando al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien hizo la invitación de seguir el programa semana a semana.

Así también, un caracterizado Gustavo Becerra bromeó con que el equipo está "atento, atento" a cada situación para grabar el spot.

Miguelito fue, eso sí, quien detalló que la situación gira en torno a la investigación que realiza Tomás Mochatto (Toto Acuña) para encontrar a Detrás del Muro.

"Estamos todos con unas ganas de loco", afirmó Kike Morandé a la camarita amiga de Mega.

