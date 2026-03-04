Logo Mega

Jaime tendrá que pagar una alta multa para salir de la cárcel en el capítulo 87 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 87 de Reunión de SuperadosMax (Álvaro Espinoza) tratará con duros términos a Gustavo (Nicolás Mena) tras una broma sobre su nariz.

Por otro lado, Zinedine (Benjamín Navarrete) se verá envuelto en una pelea escolar luego de defender a Nicolás (Santiago Cendoyya).

Debido a esta situación, los apoderados de los niños serán citados al colegio, instancia en la que Tito (Claudio Castellón) y Alessandra (Julieta Bartolomé) estallarán de furia al escuchar un comentario de otro apoderado sobre su hijo.

Reunión de Superados / Mega

Además, Matilde (Ignacia Baeza) le revelará a Jaime (Francisco Reyes) que deberá pagar una alta multa si quiere salir de la cárcel.

La abogada le advertirá que tendrá que vender algunas de sus propiedades para poder recuperar su libertad.

