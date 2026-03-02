Reunión de Superados - Capítulo 84: Max golpea a Manuel

02 mar. 2026 - 23:18 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) le confiesa a Manuel (Mario Horton) que comenzará a buscar trabajo, con el objetivo de ser una mujer independiente.

Por otro lado, Juan de Dios (Jorge Arecheta) llega hasta la casa de Matilde (Ignacia Baeza) para acompañarla iniciar su cita.

Justo en ese momento aparece Coke (Diego Muñoz), quien queda completamente desconcertado al ver a su esposa junto a otro hombre.

Reunión de Superados / Mega

Max golpea a Manuel

Además, Max (Álvaro Espinoza) sorprende a Manuel saliendo de la casa de Javiera, una escena que desata su furia de inmediato.

Incapaz de contener la rabia, el empresario termina golpeando al publicista en el rostro, dejándolo tendido en el suelo.