Reunión de Superados - Capítulo 83: La clausura de "Pili sin Estrés"

19 feb. 2026 - 23:16 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, mientras Jaime (Francisco Reyes) está en la cárcel, Pili (Paloma Moreno) es la que debe afrontar todos los problemas que dejó Astaburuaga, como el miedo de su hijo a ir al colegio o la clausura de su gimnasio.

Los detectives de la policía llegaron a "Pili sin Estrés" para cerrarlo mientras se investigue el patrimonio del empresario, sobre todo porque el inmueble se adquirió durante el periodo de evasión de impuestos.

Para empeorar todo, fue asediada por la prensa para dar declaraciones.

Reunión de Superados / Mega

Manuel se preocupa por Coke

Coke (Diego Muñoz) le confesó a Manuel (Mario Horton) que se siente perdido tras el quiebre con Matilde (Ignacia Baeza), sin motivaciones y viviendo el día a día.

El ex de Tere (Elisa Zulueta) se preocupó por su amigo, pensando en que podría intentar hacer algo peligroso. Coke lo tranquilizó y buscó una manera de aligerar el humor de la conversación.