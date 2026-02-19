Reunión de Superados - Capítulo 83: La clausura de "Pili sin Estrés"
En este capítulo de Reunión de Superados, mientras Jaime (Francisco Reyes) está en la cárcel, Pili (Paloma Moreno) es la que debe afrontar todos los problemas que dejó Astaburuaga, como el miedo de su hijo a ir al colegio o la clausura de su gimnasio.
Los detectives de la policía llegaron a "Pili sin Estrés" para cerrarlo mientras se investigue el patrimonio del empresario, sobre todo porque el inmueble se adquirió durante el periodo de evasión de impuestos.
Para empeorar todo, fue asediada por la prensa para dar declaraciones.Ir a la siguiente nota
Manuel se preocupa por Coke
Coke (Diego Muñoz) le confesó a Manuel (Mario Horton) que se siente perdido tras el quiebre con Matilde (Ignacia Baeza), sin motivaciones y viviendo el día a día.
El ex de Tere (Elisa Zulueta) se preocupó por su amigo, pensando en que podría intentar hacer algo peligroso. Coke lo tranquilizó y buscó una manera de aligerar el humor de la conversación.Ve el capítulo en
Más Capítulos
-
Reunión de Superados - Capítulo 82: Tito en las buenas y en las malas
-
Reunión de Superados - Capítulo 81: Un reencuentro con viejos amigos en la cárcel
-
Reunión de Superados - Capítulo 80: La detención de Jaime en el Thomas Campbell School
-
Reunión de Superados - Capítulo 79: Tere da el paso hacia la madurez
-
Reunión de Superados - Capítulo 78: El doloroso pasado de Josefa
-
Reunión de Superados - Capítulo 77: Jaime no puede escapar de sus decisiones