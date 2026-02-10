Reunión de Superados - Capítulo 77: Jaime no puede escapar de sus decisiones
En este capítulo de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) parece muy preocupado y desconectado de la realidad, por lo que Pili (Paloma Moreno) pide a Alessandra (Julieta Bartolomé) que le pregunte a Tito (Claudio Castellón) si sabe algo.
Es así como Tito llega a la oficina de Jaime y lo comienza a interrogar, ya que justo cuando entra escucha al empresario decir que podría irse preso.
Jaime cede ante la presión y confiesa a Tito que hace un tiempo hizo negocios con unos socios, los que cayeron por fraude al fisco y al parecer, ahora se lo están cargando todo a él, por lo que está bajo investigación.
Tere se entera que Javiera y Manuel terminaron
Por otra parte, Javiera (Daniela Ramírez) tiene una conversación de pasillo con Tere (Elisa Zulueta), donde cuenta a la profesora que decidió terminar su casi relación con Manuel (Mario Horton).
Además, Juan de Dios (Jorge Arecheta) sigue coqueteando con Matilde (Ignacia Baeza), aunque ella decide ignorar sus comentarios.
