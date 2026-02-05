Reunión de Superados - Capítulo 75: La petición a Josefa

05 feb. 2026 - 23:14 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) volvió a la consulta de Josefa (Luz Valdivieso) pero no para destruirlo todo, sino para llegar a un acuerdo.

Aunque ya no esté con Coke (Diego Muñoz), sigue muy preocupada de su bienestar y apeló a la sexóloga para que lo cuide. Su ex sigue muy frágil tras la separación y afrontando su alcoholismo, por lo que ella no se perdonaría si algo le sucede.

El diario y "Choclo" Vial

Jaime (Francisco Reyes) estaba en el hipódromo cuando se encontró con el "Choclo" Vial (Carlos Martínez). Su viejo amigo, más allá de las palabras de buena crianza, tenía una advertencia que hacerle respecto a sus empresas.

Reunión de Superados / Mega

Él está en contacto con la redacción de un diario y supo por los editores que se investiga a Astaburuaga. Es más, cree que hasta la policía está tras el padre de Teresita (Elisa Zulueta).

Apenas volvió a casa, Jaime se lanzó a revisar una caja de documentos, despotricando contra los periodistas por ir tras sus pasos.