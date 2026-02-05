"Dejaste a la Javiera botada": Max intentará burlarse de Manuel en el capítulo 76 de Reunión de Superados

05 feb. 2026 - 23:15 hrs.

En el avance del capítulo 76 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) supo por Javiera (Daniela Ramírez) que su relación con Manuel (Mario Horton) no va más.

Contento por la noticia, el empresario no perderá oportunidad de provocar a su rival por "rendirse" tan fácil.

"Pensé que tenías más cojones, "Hombre 10", pero una simple reunión de apoderados te dejó tiritón. Dejaste a la Javiera botada, no te la jugaste por ella; eso te delata: no eres más que un perdedor. Lo bueno es que decidieron acabar con todo", dirá burlón.

Reunión de Superados / Mega

"Estamos enamorados"

El ex de Tere (Elisa Zulueta) le demostrará que las cosas no son como él espera.

"No es que hayamos decidido acabar con todo. Nos dimos un tiempo. Nosotros estamos enamorados y eso no se acaba así como así", afirmará mientras borra la sonrisa en la cara de Max.