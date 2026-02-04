Actor de El Jardín de Olivia tendrá aparición en Reunión de Superados: Será amigo de Jaime

04 feb. 2026 - 23:50 hrs.

Reunión de Superados / El Jardín de Olivia

Reunión de Superados tendrá una especial participación en su capítulo número 75. Jaime (Francisco Reyes) estará en el hipódromo cuando uno de sus viejos amigos se acercará para advertirle que la prensa lo investiga.

Este personaje será interpretado por Carlos Martínez, actor que tiene una nutrida carrera en el área dramática de Mega.

Reunión de Superados / Mega

A inicios de este año lo pudimos ver en El Jardín de Olivia como el doctor Agustín Iribarren, psiquiatra que lidera una clínica de rehabilitación en la que Bastián (Alonso Quintero) fue internado por su propio padre.

El Jardín de Olivia / Mega

En este rol es muy amigo del empresario Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) y en Reunión de Superados también estará ligado a las altas esferas del poder porque, además de ser cercano a Jaime, tendrá contactos con la prensa y la policía.

Además de estas producciones, Carlos Martínez estuvo en Los Casablanca, El Señor de la Querencia, La Ley de Baltazar, Amar Profunndo, Juegos de Poder y Verdades Ocultas, entre otras.

