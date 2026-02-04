Matilde le pedirá un sentido favor a Josefa: La sexóloga quedará asombrada en el capítulo 75 de RDS

04 feb. 2026 - 23:40 hrs.

En el avance del capítulo 75 de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) se tomará con cautela la visita de Matilde (Ignacia Baeza) porque no querrá repetir la destrucción de su oficina como la pasada vez.

La abogada irá en son de paz porque querrá pedirle un importante favor a la nueva pareja de Coke (Diego Muñoz).

Coke sigue importándole a Matilde

Josefa le revelará a Coke sobre la visita de su ex en la consulta. Él estará intrigado por saber qué es lo que quería.

Reunión de Superados / Mega

"Me hizo mucho hincapié en que te cuidara y fue súper genuinamente. Yo le creí. (...) Le brillaban los ojitos. Yo creo que lo que ustedes tienen, el amor que se han tenido es súper profundo y es imposible no verlo", asegurará ella.

¿Esto le dará esperanzas a Coke para intentar perseverar en su matrimonio?