Reunión de Superados - Capítulo 74: ¿Matilde da vuelta la página?

04 feb. 2026 - 23:09 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Rubén (Claudio Olate) citó a una reunión urgente para solucionar los problemas en el aula. La separación de algunos apoderados generó un conflicto entre los alumnos, pero los padres discutieron peor que sus propios hijos.

Los principales afectados fueron Manuel (Mario Horton) y Javiera (Daniela Ramírez), quienes, tras el tenso enfrentamiento, pusieron pausa a la relación por el bien de los niños.

Reunión de Superados / Mega

Matilde no quiere explicaciones

Matilde (Ignacia Baeza) supo que Coke (Diego Muñoz) iría con Josefa (Luz Valdivieso) al hipódromo.

Su ex intentó darle explicaciones al respecto, revelando sus propios celos al verla con Juan de Dios (Jorge Arecheta) unos días atrás.

En lugar de armar conflicto, la abogada prefirió soltar: "Si tú quieres salir con la Josefa, está bien. Si eso te hace bien a ti, te distrae de todo lo que hemos vivido con la separación, de tu accidente, está perfecto. (...) Yo no quiero meterme porque ya se acabó".