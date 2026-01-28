Reunión de Superados - Capítulo 70: Todo se acaba entre Mateo y Tere

28 en. 2026 - 23:16 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) devolvió el celular y billetera que los "Choros de Llolleo" le robaron a Mateo (Nicolás Poblete).

Las cosas aparecieron en el gimnasio de Pili (Paloma Moreno), así que todos dedujeron quiénes estuvieron tras el vergonzoso ataque.

El piloto fue al trabajo de Tere (Elisa Zulueta) porque esta situación rebasó sus límites. La profesora intuía las razones por las que su pololo la visitó y se entristeció al confirmar el quiebre entre los dos por culpa de Jaime (Francisco Reyes).

Reunión de Superados / Mega

Javiera tiene que actuar

La evidencia que Max (Álvaro Espinoza) tiene en contra de su esposa es muy conveniente para él. Por esta razón, Matilde (Ignacia Baeza) creyó conveniente atacar el fuego con fuego.

Javiera (Daniela Ramírez) debe denunciar a su marido por violencia intrafamiliar (VIF). Puede que sea algo difícil, pero los constantes maltratos son algo que no deben pasar por alto.