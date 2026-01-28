Reunión de Superados - Capítulo 70: Todo se acaba entre Mateo y Tere
En este capítulo de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) devolvió el celular y billetera que los "Choros de Llolleo" le robaron a Mateo (Nicolás Poblete).
Las cosas aparecieron en el gimnasio de Pili (Paloma Moreno), así que todos dedujeron quiénes estuvieron tras el vergonzoso ataque.
El piloto fue al trabajo de Tere (Elisa Zulueta) porque esta situación rebasó sus límites. La profesora intuía las razones por las que su pololo la visitó y se entristeció al confirmar el quiebre entre los dos por culpa de Jaime (Francisco Reyes).Ir a la siguiente nota
Javiera tiene que actuar
La evidencia que Max (Álvaro Espinoza) tiene en contra de su esposa es muy conveniente para él. Por esta razón, Matilde (Ignacia Baeza) creyó conveniente atacar el fuego con fuego.
Javiera (Daniela Ramírez) debe denunciar a su marido por violencia intrafamiliar (VIF). Puede que sea algo difícil, pero los constantes maltratos son algo que no deben pasar por alto.Ve el capítulo en
Más Capítulos
-
Reunión de Superados - Capítulo 69: El caso más difícil de Matilde
-
Reunión de Superados - Capítulo 68: Max pierde los estribos
-
Reunión de Superados - Capítulo 67: Una grabación complica a Manuel y Javiera
-
Reunión de Superados - Capítulo 66: La fiesta de cumpleaños de Jaime
-
Reunión de Superados - Capítulo 65: La manipulación de Max
-
Reunión de Superados - Capítulo 64: El triste estado de Coke tras volver a consumir alcohol