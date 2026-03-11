Reunión de Superados - Capítulo 90: El regreso de Perla
En el capítulo 90 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) le revela a Matilde (Ignacia Baeza) que Coke (Diego Muñoz) está pasando por un mal momento y que incluso ha comenzado a pensar que su vida no tiene sentido.
Junto con esto, le expresa que la relación con Josefa (Luz Valdivieso) le está haciendo mal al corredor de propiedades, argumentando que ambos no están en la misma sintonía.
Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) se cansa de los constantes conflictos con Max (Álvaro Espinoza) y lo amenaza con quitarle a sus hijos.
El regreso de Perla
Además, Perla (Shlomit Baytelman), la ex esposa de Jaime (Francisco Reyes), vuelve a Chile luego de pasar dos años en Nepal.
Durante su regreso, Perla le revela a todos que se quedará en la misma casa que su ex esposo, advirtiéndole a Pili (Paloma Moreno) que la propiedad aún le pertenece.Ve el capítulo en
