Así fue el momento en que José Antonio Kast recibe la banda y se convierte en el Presidente de Chile

11 mar. 2026 - 12:42 hrs.

Este miércoles 11 de marzo, se realizó la ceremonia de cambio de mando, en la que José Antonio Kast se convirtió oficialmente en el nuevo Presidente de la República de Chile.

En el tradicional acto republicano, el ahora expresidente Gabriel Boric entregó el mandato a Kast, en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

Boric traspasó el poder a Kast

Tras jurar, Boric le entregó la banda presidencial y la piocha de O'Higgins a Kast, convirtiéndolo en el nuevo jefe de Estado.

Mega

Una vez que se completó este solemne acto, se dio pie a cantar el himno nacional de Chile, el cual fue entonado por todos los asistentes.

De esta forma, comenzó el mandato del republicano, quien estará a cargo durante los próximos cuatro años.

Todo sobre Cambio de mando