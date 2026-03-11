"Háganse cargo": La dura reacción de José Antonio Neme tras confirmarse muerte cerebral de carabinero baleado

11 mar. 2026 - 11:00 hrs.

José Antonio Neme endureció el tono luego que se confirmara que el carabinero que recibió un balazo en la cabeza mientras ejecutaba un procedimiento en Puerto Varas está con muerte cerebral.

La información fue confirmada por el director general de Carabineros, Marcelo Araya, quien señaló que, una vez finalice el cambio de mando, viajará a la región de Los Lagos.

La dura crítica de José Antonio Neme

Una vez que el mandamás de la institución policial terminó su punto de prensa, el conductor de Mucho Gusto manifestó que "como nosotros no estamos acá para sacar el ábaco político (...) A mí me da lo mismo quién sale, quién entra, esa será una segunda derivada. Uno está del lado de la ciudadanía, no de un candidato en particular, no de un ideario político".

"Aquí hay un carabinero que está a punto de morir. Me parece inadmisible, me parece descuadrado moralmente, jurídicamente y bajo cualquier gobierno. Esto está muy por fuera de lo que la ciudadanía espera", agregó.

En ese sentido, Neme señaló que no es momento de buscar responsabilidades políticas, pero que "está jurando una nueva presidencia del Senado, en la Cámara de Diputados. Háganse cargo, hagan la pega, para que ni un otro funcionario de Carabineros que va a hacer un control por una persona que está tomándose una cerveza, termine con un disparo en la cabeza".

"No voy a jugar ajedrez político y voy a decir lo que pienso, igual que Karen Doggenweiler, y al que no le interese lo que pensamos, tiene otras parejas de matinal, pueden pasearse por otros canales. Pero ante una situación como esta, aunque usted encuentre que estoy diciendo una barbaridad, yo no me voy a quedar con la opinión atragantada", finalizó.

