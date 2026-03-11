"Ha sido un orgullo gigante el poder servir a Chile": Presidente Boric da sus últimas palabras desde La Moneda
Cuando el reloj maracaba las 08:08 horas de este miércoles 11 de marzo, el Presidente Gabriel Boric arribó a La Moneda para sostener sus últimas reuniones antes de dirigirse al Congreso Nacional para el cambio de mando.
El Mandatario, acompañado de su pareja Paula Carrasco, recibió los últimos honores por parte de la guardia de palacio.
Las últimas palabras de Boric como Presidente de la República
Tras el emotivo momento, Boric dio unas palabras señalando que "ha sido un orgullo gigante el poder servir para ustedes".
"Les prometo que lo he hecho con muchísima convicción, con muchísimo orgullo, todos los días de estos cuatro años me despertaba motivado pensando en cómo podíamos mejorar la calidad de vida de ustedes", sostuvo.
Indicó que "todo el cariño que me dieron en todo Chile fue increíble, y las críticas también ayudaron. Como dice el adagio, gracias por tanto y perdón por lo poco, pero hemos dado nuestro mejor esfuerzo".
"Estoy contento, orgulloso, le deseo éxito al futuro gobierno, éxito para Chile, y que nuestra patria siempre esté primero antes que cualquier interés, cualquier diferencia", sostuvo.
"Quienes estamos en política nos debemos al pueblo de Chile. Hoy, en mi último día acá en La Moneda, pienso en cada rincón de Chile que recorrí, en cada sonrisa, en cada lágrima, y me las llevo conmigo. Sepan que donde quiera que me toque estar, sin cargo alguno, voy a seguir trabajando desde la militancia, desde la dignidad del cargo de expresidente de la República para construir un Chile más justo, un Chile mejor para todos y todas", cerró.
