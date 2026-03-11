Así fueron los últimos honores de la Guardia del Palacio de La Moneda al Presidente Gabriel Boric

11 mar. 2026 - 09:50 hrs.

Pasadas las 08:00 horas de este miércoles 11 de marzo, Gabriel Boric llegó a La Moneda por última vez como Presidente de la República.

Luciendo un traje azul y la banda presidencial, el Mandatario descendió de su automóvil, junto a su pareja Paula Carrasco, en medio de los vítores de adherentes que acudieron al lugar.

Los últimos honores de la Guardia de Palacio para Boric

Con una sonrisa y ambos de la mano, saludos a los representantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros en la entrada del Palacio de La Moneda, para luego avanzar hasta llegar al Patio de Los Naranjos.

Mega

En el lugar, la Guardia del Palacio de La Moneda le rindió los últimos honores al Presidente Gabriel Boric.

"Gracias por cuidar la casa de los chilenos este tiempo. Su compromiso, su profesionalismo han sido impecable, y es un orgullo trabajar con ustedes... realmente honrado", expresó el jefe de Estado una vez terminaron de sonar las trompetas.

Todo sobre Cambio de mando