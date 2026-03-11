Carabinero en riesgo vital tras recibir disparo en la cabeza durante fiscalización en Puerto Varas

11 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Un funcionario de Carabineros se encuentra en extremo riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial registrado la mañana de este miércoles en Puerto Varas, región de Los Lagos.

De acuerdo con información preliminar entregada por la propia institución, el hecho ocurrió a eso de las 06:00 horas en la intersección de San Francisco con Línea Férrea, lugar hasta donde llegó personal policial para realizar una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública.

Carabinero baleado en la cabeza

Una vez que se presentaron en el lugar, desconocidos perpetraron disparos en contra de los uniformados. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de uno de los funcionarios.

La víctima fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Regional de Puerto Montt, donde permanece internado en extremo riesgo vital.

De momento, no se han informado personas detenidas ni tampoco otras personas heridas.

