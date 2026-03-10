¿Quién será el nuevo patrón de "La Chofi" en Detrás del Muro?

10 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Kike Morandé conversó con Karen Doggenweiler y José Antonio Neme en Mucho Gusto, donde entregó detalles de lo que será el gran estreno de Detrás del Muro.

El exitoso programa de humor regresa a las pantallas de Mega, el próximo viernes 13 de marzo, después de Meganoticias Prime.

Entre muchas otras cosas, Morandé se refirió a la presencia de algunos icónicos personajes que estarán en el espacio.

Mega

El nuevo patrón de "La Chofi"

Bajo ese escenario es que Neme quiso poner en aprietos al animador de televisión, al consultarle sobre el nuevo patrón de "La Chofi", el personaje interpretado por Paola Troncoso., ahora que el Presidente Gabriel Boric deja el mando.

Con música de tensión en el fondo y un silencio que captó la atención de todos, Kike Morandé reveló que será José Antonio Kast.

"La Chofi tiene que ser chaquetera de todas maneras (...) No sé cómo será, porque ella crió a 'Potito', pero seguramente tuvo una prima que trabajó acá y que tenía un conocido", planteó, acerce de este mundo alternativo del programa donde "La Chofi" fue la asesora del hogar de Boric y ahora lo será de Kast.

Todo sobre Detrás del Muro