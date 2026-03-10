El cruel plan de Luis Emilio para retener a Jessica en la empresa en El Jardín de Olivia

10 mar. 2026 - 17:20 hrs.

En el capítulo 250 de El Jardín de Olivia, después de saber que Clemente (Pipo Gormaz) se quedará con la tutoría legal de Olivia (Violeta Silva), Luis Emilio (Alejandro Trejo) recibe otra mala noticia en su oficina.

Omar (César Sepúlveda), quien se encuentra preocupado por la situación actual de la empresa, le comunica a su mentor que Jessica (Ignacia Sepúlveda) está decidida a abandonar la compañía.

La cruel estrategia de Luis Emilio

Ante esta noticia, el empresario le dice a su mano derecha que Jessica lo traicionó y se "rio de sus sentimientos", por lo que no podrá dejar la empresa, sin que antes "pague" por haberle fallado.

Más tarde, la pareja de Bastián (Alonso Quintero) llega a la oficina de Omar para presentar su renuncia. Sin embargo, por instrucción de Luis Emilio, él le comunica que existe una "cláusula de fidelidad" en su contrato por los primeros dos años.

El Jardín de Olivia

De esta forma, aunque Jessica está en la libertad de marcharse, la compañía podría demandarla por incumplimiento de contrato, lo que sería muy costoso para ella. Además, pondría en peligro el préstamo que recibió su padre para sus negocios, lo que la deja atrapada en una compleja situación.