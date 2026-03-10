"Te voy a echar de menos todos los días": El emotivo abrazo de despedida de Diana y Olivia en EJDO

10 mar. 2026 - 17:14 hrs.

En el capítulo 250 de El Jardín de Olivia, después de que Clemente (Pipo Gormaz) aceptara los nuevos términos que solicitó Pepa (Katyna Huberman), Olivia (Violeta Silva) tuvo que despedirse de una persona muy querida.

Se trata de Diana (Nicole Espinoza), quien estuvo involucrada en el acuerdo de que, para que Clemente mantenga la custodia legal de la pequeña, ella deberá mantenerse alejada, para así garantizar que tendrá un crecimiento "libre de conflictos".

Diana se despidió entre lágrimas

De esta forma, en la casa de los Walker, Diana le comunica con mucho tacto a Olivia que tendrá que alejarse de ella y que no podrán verse por un tiempo.

El Jardín de Olivia

"Te voy a echar de menos todos los días", le dice a la pequeña, quien le responde con el mismo cariño: "Yo también te voy a echar de menos. Mucho". Finalmente, conmovidas por el momento, ambas deciden sellar su despedida con un tierno gesto.

"¿Te puedo dar un abrazo?", le pregunta a Olivia, a lo que la amada de Clemente le dice que no tiene que pedirle permiso para eso. Ambas se abrazan frente a todos y Diana no puede contener las lágrimas, demostrando que, a pesar de que siente un profundo amor por la menor, no puede seguir junto a ella.