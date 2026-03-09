El Jardín de Olivia - Capítulo 249: La gran pena de Clemente

09 mar. 2026 - 17:30 hrs.

En el capítulo 249 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) está contra las cuerdas, ya que todo indica que la audiencia fue favorable para Pepa (Katyna Huberman) y será ella quien se quedará con Olivia (Violeta Silva).

Y es que durante la audiencia, Diana (Nicole Espinoza) pronunció un bello discurso en defensa de Clemente y Olivia manifestó sus intenciones de seguir al lado de su padre, pero esto para la jueza no parece ser suficiente.

Por lo mismo, Luis Emilio (Alejandro Trejo) aprovecha esta debilidad y, sin cuidado alguno, dice a Olivia que tendrá que dejar de lado a su padre, lo que deja a la pequeña muy inestable.

El Jardín de Olivia / MEGA

Las confesiones de Rocío

Al mismo tiempo, pero en otro lugar de Santiago, Rocío (María Jesús Miranda) se encuentra con Karina (Jacinta Rodríguez) en su casa y confiesa que Bernardita (Catalina Guerra) fue estabilizada y se iba a salvar. Sin embargo, una misteriosa persona ingresó y le pidió total silencio a la enfermera.

Ante esto, Karina le pide su opinión, a lo que Rocío asegura que Bernardita fue envenenada, probablemente con una sobredosis de sedantes. No obstante, tiene mucho miedo de seguir hablando, ya que este misterioso personaje la amenazó.

Es en ese instante donde Burgos (Juan Carlos Cáceres) ingresa sin previo aviso a la casa de Karina y se la lleva detenida por obstrucción a la investigación.