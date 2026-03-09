"Me traicionó": Luis Emilio jurará venganza contra Jessica por "reírse de él" en el capítulo 250 de EJDO

09 mar. 2026 - 17:35 hrs.

En el avance del capítulo 250 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) prometerá cobrar venganza contra Jessica (Ignacia Sepúlveda) por jugar con sus sentimientos.

Y es que Omar (César Sepúlveda) llegará hasta su oficina para preguntarle qué está ocurriendo con la joven periodista, a lo que Luis Emilio afirmará que ella seguirá trabajando para la empresa pese a que quiere renunciar.

Ante estas declaraciones, Omar notará de inmediato que Luis Emilio tiene otras intenciones con Jessica, por lo que intentará hacerlo entrar en razón, mencionando además que Bastián (Alonso Quintero) también está rondando.

El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio querrá venganza

De inmediato, el empresario asegurará que Bastián se encargará más adelante, pero ahora será Jessica la que debe aprender a no jugar con él.

"De esta, esta cabrita, esta camboyana, se rio de mí, se rio de mis sentimientos, me traicionó y tú sabes perfectamente cómo trato a los que me traicionan", advertirá Luis Emilio a Omar.