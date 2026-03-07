¿Por qué el entorno de Manuel está en contra de su relación con Javiera en Reunión de Superados?

07 mar. 2026 - 09:40 hrs.

Durante esta semana en Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) volvió a protagonizar un nuevo altercado con Max (Álvaro Espinoza), el cual incluso terminó en golpes.

Este episodio se suma a una larga lista de conflictos provocados por la relación que el publicista mantiene con Javiera (Daniela Ramírez), vínculo que ha sido duramente cuestionado por su círculo cercano. A continuación, te explicamos la principal razón por la que todos le aconsejan que no continúe con este romance.

La razón que tiene al entorno de Manuel en contra de su relación con Javiera

Luego de esta dramática pelea, Tere (Elisa Zulueta) encaró a Manuel con duros términos, tratándolo de infantil por haber llegado a los golpes.

Reunión de Superados / Mega

Tras esto, la profesora intentó convencer al publicista de que su relación con Javiera no tiene futuro, argumentando que ella tiene cinco hijos, algo que también le ha advertido Coke (Diego Muñoz).

Sin embargo, el principal argumento de Tere para que esta relación llegue a su fin es Max, a quien considera una persona peligrosa.

"La Javiera tiene cinco niños. Está recién separándose de un psicópata… Esto no va a cambiar. Max va a seguir siendo igual, va a seguir siendo un problema para ti. Lo de la Javiera no da", señaló.

¿Manuel pondrá fin a su romance con Javiera? Descúbrelo en los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 22:20 horas.

Todo sobre Reunión de Superados