Javiera los separará: Max y Manuel llegarán a los golpes en impactante adelanto de Reunión de Superados

28 feb. 2026 - 16:00 hrs.

Capítulos de alto impacto marcarán las próximas entregas de Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

En los siguientes episodios se desatará una intensa pelea entre Max (Álvaro Espinoza) y Manuel (Mario Horton), conflicto que obligará a Javiera (Daniela Ramírez) a intervenir en medio de la tensión.

La drástica decisión de Javiera

Tras los reiterados episodios de violencia protagonizados por su esposo, Javiera tomará una drástica determinación que podría fracturar definitivamente a su familia.

Mega

"Te voy a quitar a tus hijos. Y me voy a preocupar personalmente de que no los veas nunca más", advertirá la apoderada del Thomas Campbell School, visiblemente furiosa.

