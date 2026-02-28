Javiera los separará: Max y Manuel llegarán a los golpes en impactante adelanto de Reunión de Superados
Capítulos de alto impacto marcarán las próximas entregas de Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.
En los siguientes episodios se desatará una intensa pelea entre Max (Álvaro Espinoza) y Manuel (Mario Horton), conflicto que obligará a Javiera (Daniela Ramírez) a intervenir en medio de la tensión.
La drástica decisión de Javiera
Tras los reiterados episodios de violencia protagonizados por su esposo, Javiera tomará una drástica determinación que podría fracturar definitivamente a su familia.
"Te voy a quitar a tus hijos. Y me voy a preocupar personalmente de que no los veas nunca más", advertirá la apoderada del Thomas Campbell School, visiblemente furiosa.
