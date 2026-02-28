Con un cuchillo en su espalda: El profundo significado detrás del traje de Milo J en Viña 2026

28 feb. 2026 - 15:40 hrs.

Milo J fue el encargado de cerrar el Festival de Viña del Mar 2026. En su show, el cantante argentino demostró su calidad vocal y una puesta en escena que no hacen más que confirmar que es uno de los artistas más prometedores de la música urbana latinoamericana.

El trasandino ingresó al escenario de la Quinta Vergara con un traje que en su espalda lucía un cuchillo de utilería, como si estuviera enterrado.

¿Cuál es el significado del traje de Milo J en Viña?

En el programa Con Gusto a Viña, Eugenia Lemos dio cuenta del profundo significado de este accesorio que acompañó a Milo J por gran parte de su presentación.

Según contó la crítica de moda, "hace referencia al folclore argentino y el típico cuchillo que se usa en el campo, los gauchos argentinos". No es menor, puesto que el artista mezcla el género urbano con elementos folclóricos.

En dicho sentido, Lemos explicó que "el cuchillo habla de las heridas que llevamos dentro y que la piel tapa".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mega (@mega.tv)

Todo sobre Festival de Viña