'Este viaje no lo olvido': La emoción de Milo J tras su show en Viña 2026 y recibir el cariño de la gente

Milo J fue el artista más esperado de esta edición del Festival de Viña. Su presentación, para algunos, era la única que podía cerrar el certamen con broche de oro, pues su música es una mezcla de ritmos que agrada a personas de cualquier generación.

El cantante argentino llegó por primera vez al Festival y vivió la experiencia completa, pues también fue jurado de la tradicional competencia folclórica. Apenas bajó del escenario, expresó su emoción y agradeció a sus fanáticos por el apoyo.

Tras su exitosa presentación, en la que resultó galardonado con gaviotas de plata y oro, Milo conversó con el equipo digital de Mega y expresó que se llevó una grata sorpresa con todo lo que fue su paso por el festival.

Las reacciones de Milo J tras bajarse de la Quinta Vergara

"Muchas gracias a toda la gente de Chile. Estoy un poco shockeado, no lo puedo creer. Esto no es como en la tele, esto es otra cosa y es hermoso. Nos llevamos las gaviotas, viví la experiencia entera y la pasé bomba. Este viaje no lo olvido más en mi vida", dijo evidentemente emocionado.

Al ser consultado por la receptividad de la gente y el hecho de haber sido el artista más popular de la edición, agradeció al público y mencionó que para él lo más importante era el cariño de la gente.

"No sé si fui el más popular. No le doy mucha importancia a eso, vine a pasarla bien, pero me pone orgulloso que mis fanáticos me pongan en esa posición. Les agradezco muchísimo", concluyó.

