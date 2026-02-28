Pablo Chill-E hizo vibrar a la Quinta: Revive la presentación del cantante en Viña 2026

28 feb. 2026 - 02:47 hrs.

La última noche del Festival de Viña 2026 no se detiene. Pablo Chill-E hizo vibrar a la Quinta Vergara con un concierto de primer nivel, donde el público disfrutó de una potente selección de canciones del destacado artista urbano.

Esta presentación marcó el debut de Pablo Chill-E en el escenario viñamarino, y su energía se sintió en cada rincón de la Quinta. El show fue catalogado como un éxito total, lo que se reflejó en la entrega de los galardones más importantes del certamen musical.

Revive la presentación completa de Pablo Chill-E en el Festival de Viña 2026

