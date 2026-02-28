Con Galee Galee: El emotivo homenaje de Pablo Chill-E a sus amigos fallecidos en Viña 2026

28 feb. 2026 - 01:40 hrs.

Este viernes, Pablo Chill-E fue uno de los protagonistas de la última noche del Festival de Viña 2026.

El artista urbano debutó en el escenario de la Quinta Vergara, donde hizo vibrar al público con un show cargado de energía y sus grandes éxitos, consolidando uno de los momentos más potentes de la jornada.

El emotivo homenaje de Pablo Chill-E a sus amigos fallecidos

Como parte de su puesta en escena, Pablo Chill-E incorporó un mural en homenaje a amigos cercanos que han fallecido, gesto que añadió una cuota de emoción a su presentación.

Entre los rostros destacados se encontraban Galee Galee, Kevin Martes 13, Giuliano Yankees y Milan, recordados por el artista en una noche que combinó celebración musical y memoria.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

